Toename meeuwen in steden zet door

In bijvoorbeeld Den Haag zijn ruim 500 paren van de zilvermeeuw geteld. In IJmuiden zijn het er 200 en in Alkmaar 720, vooral op een bedrijventerrein dat erg populair is onder de vogels. "Het probleem is dat we de paren in de stad lastiger kunnen tellen", zegt Albert de Jong van Sovon Vogelonderzoek tegen NU.nl. "Maar de trend dat de vogels vaker naar de stad trekken, is onmiskenbaar."