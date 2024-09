Thaise krokodillenboer doodt 125 krokodillen door ontsnappingsgevaar

Een krokodillenboerderij in Thailand heeft 125 krokodillen gedood. Door de aanhoudende overstromingen in Thailand, was de eigenaar bang dat de krokodillen konden ontsnappen en mensenlevens in gevaar zouden brengen. Hevige moessonregens trokken deze maand over Noord-Thailand en veroorzaakten overstromingen en aardverschuivingen. Er kwamen meer dan twintig mensen om het leven.