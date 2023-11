Te weinig veehouders nemen maatregelen tegen de wolf

Het aantal veehouders dat wolfwerende maatregelen neemt om schapen en geiten tegen wolvenaanvallen te beschermen, is volgens onderzoekers veel te laag. Op de Veluwe is maar 3,5 procent van de percelen afdoende beschermd. In Drenthe en Friesland heeft maar 1,8 procent van de schapenweiden deugdelijke wolfwerende rasters. Omdat het vee onvoldoende beschermd is, leert de wolf dat schapen en geiten makkelijke prooien zijn, aldus de Wolvencommissie Gelderland die onderzoek naar maatregelen tegen wolvenaanvallen heeft laten doen.