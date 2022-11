Strandvlooien en wiervliegen tussen aangespoelde zeewieren

Wie rond vloed over het strand loopt, kan daar in de vloedlijn aanspoelsel tegenkomen. De zee brengt onder meer wieren mee en legt die op het strand neer. Dat aanspoelsel blijkt ontzettend belangrijk voor dieren én planten op het strand. Toch wordt het vaak weggehaald voor de badgasten, omdat het kan gaan stinken en veel mensen het vies vinden. Hier op de Kop van Schouwen laten ze op veel plekken het aanspoelsel liggen.

Marien bioloog Julia van Beinum is ‘strandwacht’ bij Stichting Anemoon. Eens per maand loopt ze over het strand om de vloedlijn te monitoren. Ze inventariseert alles wat ze tegenkomt. Wormen, zeeslakken, wieren, krabben, kwallen, mosdiertjes – alles wat aanspoelt. Want wat aanspoelt is een afspiegeling van wat leeft in zee.