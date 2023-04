Stikstof niet enige natuurprobleem: kreken hebben te vies water

Stikstof is niet het enige probleem voor Nederlandse natuurgebieden, zo maken de laatste rapportages van de Ecologische Autoriteit (EA) nog eens duidelijk. Zo heeft de natuur het in drie krekengebieden in Zeeuws-Vlaanderen vooral door andere oorzaken moeilijk: de waterkwaliteit is er ondermaats en de gebieden zouden vaker onder water moeten staan, oordeelt de instantie. Die heeft de zogeheten natuurdoelanalyses van de provincie Zeeland beoordeeld. De overkoepelende conclusie is dat de natuur "onder druk staat".