Staten Utrecht blijven bij alternatief plan A27 bij Amelisweerd

Volgens de VVD gaat het niet om een kwestie van voor of tegen. "Maar omdat we het resultaat vooropstellen, een veilige en toekomstbestendige weg die de ambities van onze regio op het gebied van economie en woningbouw mogelijk maakt, zullen we voor de motie stemmen. Dat doen we ook omdat we onze lobby richting het Rijk niet willen beschadigen."