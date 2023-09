Speurtocht naar schadelijke stoffen

Lamoree deed eerder onderzoek naar microplastics uit de leefomgeving die in de menselijke bloedsomloop terecht zijn gekomen. De resultaten van dit onderzoek sloegen in als een bom. De onderzoeker denkt dat we onze manier van leven drastisch moeten herzien. En dat we heel kritisch moeten zijn welke stoffen we nog toestaan in consumentenproducten.

PFAS is een verzamelnaam voor een groep chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. De stoffen hebben handige eigenschappen: ze zijn water- en vetafstotend. Daarom kom je het tegen in je koekenpan, in verpakkingsmaterialen en in kleding. Maar als PFAS eenmaal in het milieu terecht is gekomen, bijvoorbeeld via afvalwater van fabrieken die deze stoffen gebruiken, dan blijft het daar aanwezig. Het breekt niet af en kan zich snel verspreiden. Het PFAS hoopt zich op in de natuur en verdwijnt niet. Het kan zich ook gaan ophopen in het lichaam en daar schade aanrichten.