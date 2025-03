Schuwe watersnip laat zich zien

In de Oostvaardersplassen zag Albert Langeweg een watersnip in het riet zitten. Het is goed te zien hoe de kleuren van zijn verenkleed helpen om de vogel te verbergen. De vogel is op zoek naar voedsel in de drassige ondergrond. Dit zijn voornamelijk insecten, wormen en kleine kreeftachtigen, maar ook plantaardig materiaal zoals zaden.