Schotse rechtbank houdt olie- en gasprojecten in Noordzee tegen

Een rechtbank in Schotland heeft de ontwikkeling van twee nieuwe olie- en gasprojecten in het Britse deel van de Noordzee tegengehouden. Volgens de rechtbank in Edinburgh is bij de goedkeuring van deze projecten door de vorige regering geen rekening gehouden met de uitstoot die vrijkomt door het verbranden van olie en gas uit die velden. Dat had echter wel gemoeten.