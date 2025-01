Roze spreeuw viert vakantie op Texel

De roze spreeuw is het zeldzame en exotische broertje van de 'gewone' spreeuw die we hier in Nederland kennen. De vogels komen hier niet van nature voor, maar broeden in Oost-Europa: van Bulgarije, Hongarije en Roemenië tot Turkije, Afghanistan, Kazachstan en zelfs tot in China. In de winter trekken de vogels richting India en Sri Lanka. De exemplaren die in Nederland gezien worden, zijn dus dwaalgasten die hier per ongeluk terecht komen.