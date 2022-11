Puntenplan om stiktofvertraging van energietransitie te voorkomen

Ook moet er volgens het plan een innovatiefonds worden opgericht voor het toepassen van de best beschikbare technieken op het gebied van stikstofreductie. Met dit fonds zouden nieuwe technologieën moeten worden gefinancierd, aangejaagd en opgeschaald, zo valt te lezen. Verder zou er een landelijke pool van stikstofdeskundigen en ecologen moeten komen die overheden en initiatiefnemers bij kan staan bij het maken berekeningen, zoals het in kaart brengen van de gevolgen van projecten.

"Om klimaatverandering tegen te gaan is snel meer CO2-uitstoot verminderen cruciaal. Energietransitie-projecten leiden bovendien veelal tot lagere structurele stikstofemissies. Het kabinet moet het probleem in de bouwfase van deze projecten daarom snel aanpakken", aldus NVDE-voorzitter Olof van der Gaag. "Dat helpt het stikstofprobleem op te lossen en voorkomt onzekerheid en vertraging in de energietransitie."