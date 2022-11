Proef met CV op waterstof mag starten

Een proefproject van netbeheerder Liander waarbij cv-ketels van huizen op waterstof gaan werken, kan doorgaan. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft toestemming gegeven voor het project in Lochem in de buurt van Zutphen, het eerste in Nederland. De waakhond vindt het belangrijk dat bedrijven al ervaring kunnen opdoen met waterstof, omdat dit naar verwachting een belangrijke rol gaat spelen in de energievoorziening. Staatstoezicht op de Mijnen gaat de veiligheid bij het transport van het waterstof controleren.