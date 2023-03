Paring van dassen gaat er heftig aan toe | Zelf Geschoten

De paring van deze dassen gaat er heftig aan toe. Dassen kunnen het hele jaar door paren, maar de piek is in februari. De zeug (het vrouwtje) is meerdere dagen loops en wil het liefst met meerdere mannetjes (de beer) paren. Tijdens de paring pakt de beer het vrouwtje stevig vast. Een paring kan erg lang duren bij de dassen. De video is gemaakt door Marjan Vlug.