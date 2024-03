Opluchting: geen olie meer aangetroffen op de kust Curaçao

De afgelopen weken is er geen olie op de kust van Curaçao aangetroffen. Tot drie dagen geleden werden enkele kleine stukjes gevonden, maar dat was niets bijzonders en daarna is er niets meer gevonden. Dat verklaart Lesley Fer, directeur Risicobeheersing en Rampenbestrijding van het eiland, donderdagochtend (lokale tijd) tegen het Curaçaose dagblad EXTRA.