Onderzoekers brengen indirecte uitstoot haven Rotterdam in kaart

Olie, steenkool en andere fossiele grond- en brandstoffen die in de haven van Rotterdam worden ingevoerd en verwerkt, veroorzaken uiteindelijk een CO2-uitstoot die ruim 3,5 keer zo groot is als de uitstoot van heel Nederland. Die schatting doet onderzoeksbureau CE Delft in een rapport. Het onafhankelijke bureau heeft de emissies onderzocht in opdracht van twee activistische clubs: Stichting Vrienden van XR en Advocates for the Future.