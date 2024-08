Nog steeds 'sloopmelk' in zuivelproducten van A-merken

Wakker Dier waarschuwt consumenten op de radio opnieuw voor sloopmelk in A-merken. Ook Fristi, Activia en Melkan Franse kwark worden gemaakt met sloopmelk. Deze komt van koeien die zijn doorgefokt om meer melk te geven dan goed voor ze is. Eind juli wees Wakker Dier consumenten al op sloopmelk in Campina halfvolle melk, Danoontje en Melkunie Breaker. Anne Hilhorst van Wakker Dier: “Zuivel van A-merken is niet zo zuiver als veel mensen denken.”