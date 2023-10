Nieuwe argumenten voor het paintballen op de wolf

Een wolf is strikt beschermd en mag niet verstoord, bejaagd of gedood worden. Ook het leefgebied is beschermd. De rechter wil daarom weten wat wolvenexperts van de wolf op De Hoge Veluwe denken en waarom alternatieve oplossingen niet goed zouden zijn. De provincie kreeg zes weken de tijd om dat nauwkeurig te formuleren. De Gelderse gedeputeerde Harold Zoet was daar teleurgesteld over: "Ik krijg het gevoel dat we op papier moeten aantonen dat water nat is. Het is overduidelijk dat er een probleemsituatie is", zei hij.