Nieuw-Zeeland minister: cycloon komt door klimaatverandering

"Er zullen mensen zijn die het te vroeg vinden om hierover te praten", zei Shaw, lid van de Green Party. "Maar we staan er middenin. We moeten ophouden excuses te verzinnen om geen actie te hoeven ondernemen." De minister is "boos en verdrietig om de decennia die we kibbelend en ruziënd hebben doorgebracht over de vraag of klimaatverandering echt is of niet". "Duidelijk is dat als we nu niets doen, het alleen maar erger wordt", aldus Shaw.