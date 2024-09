Natuurorganisaties starten rechtszaak over regels boskap

Zeven natuuractiegroepen willen het kappen van bos in Nederland een halt toeroepen en voeren daarom donderdag een rechtszaak tegen de overheid. Ze eisen dat de rechtbank in Arnhem een gedragscode over bossen vernietigt. Die geeft bosbeheerders te veel mogelijkheden om stukken bos kaal te kappen, vinden onder meer Natuurbelang Nederland, Vereniging Leefmilieu, Comité Schone Lucht en Mobilisation for the Environment.