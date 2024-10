Natuurorganisaties naar rechter voor betere bescherming Noordzee

"Er is een netwerk van beschermde gebieden dat het hele Noordzee-ecosysteem in leven moet houden. Maar dat verkeert al jaren in zeer slechte staat. De ongebreidelde groei van industrie in deze natuurgebieden kan zo niet doorgaan. We zitten in reservetijd: het is vijf over twaalf voor de Noordzee", zegt Emilie Reuchlin, directeur van Stichting Doggerland.