Natuurmonumenten stopt voorlopig met bomenkap

Staatsbosbeheer zegt dat er tienduizenden hectare bos bij moet komen om CO2 op te slaan. Maar er blijkt meer bos te verdwijnen dan bij te komen. Natuurmonumenten erkent dat het gek voelt om bomen te kappen in plaats van bij te planten. Toch zou er netto gezien een kleine groei zijn van het bosoppervlak.

De komende maanden gaat de organisatie in gesprek met betrokken leden, vrijwilligers en donateurs. Natuurmonumenten gaat praten met omwonenden van plekken waar in de toekomst gekapt moet worden. De organisatie sluit niet uit dat de gesprekken kunnen leiden tot het heroverwegen van het kapbeleid.

Biodiversiteit

Omdat de biodiversiteit omhoog moet, ruimen provincies, het Rijk, Natuurmonumenten en andere landeigenaren jaarlijks grote percelen bos om plaats te maken voor stuifduin en hei. Wanneer bomen gekapt zijn krijgen planten en struiken meer zonlicht. Natuurmonumenten beheert in totaal ruim 100.000 hectare natuur in Nederland, een derde deel daarvan is bos.

De laatste tijd zijn er stevige protesten geweest tegen de bomenkap. Zoals de kap van 2000 bomen langs de A2 en vanwege de bouw van een nieuw ziekenhuis in Alkmaar. In Amelisweerd is al jaren protest tegen de kap van bomen langs de A27 omdat de snelweg verbreed wordt.

Bron: NOS