Nationale Databank Flora en Fauna voortaan open voor iedereen

Staatssecretaris Jean Rummenie van het ministerie van LVVN: “Met de openstelling van de Nationale Databank Flora en Fauna realiseren we een belangrijk voornemen uit het Hoofdlijnenakkoord. Als kabinet hechten we er grote waarde aan dat iedereen transparant inzicht heeft in de natuur in Nederland. De natuur is tenslotte van ons allen. Ik ben blij dat dit vanaf nu mogelijk is.”