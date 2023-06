Nationale Bloem Verkiezing: stembus is gesloten

1. Fluitenkruid - Anthriscus sylvestris - ambassadeur Teske de Schepper In Brabant sta ik nog wel eens bekend als ‘wilde kervel’. Maar de meeste kennen mij als fluitenkruid! Elke juni kleuren wegen en slootkanten wit van mijn schermen vol piepkleine witte bloempjes. Ik ben het witte kant van de slootkant. Maar ik fleur de boel niet alleen op. Maak eens pas op de plaats en bekijk mijn scherm van dichtbij. Je zal tal kevers, zweefvliegen, bijen en andere insecten aantreffen op zoek naar nectar en voedzaam stuifmeel. Laat de slootkanten gonzen en stem op mij! 2. Wilde kievitsbloem - Fritillaria meleagris - ambassadeur Ruben Hein Jullie kennen de uitgestrekte tulpenvelden bij Lisse en Haarlem. Hier kleuren rijen van gekweekte en zorgvuldig geselecteerde tulpen en andere bolgewassen de velden. Maar vroeger sprak men ook wel eens van Goudse tulpen. Daarmee doelde men op mij: de wilde kievitsbloem. Ik stond niet in keurig gelid aangeplant in bollenkwekers, maar groeide in het wild. Mensen kwamen mijn bloemen bewonderen, en al snel bloeide mijn hangende, geschakeerde bloemklokken in menig voor- en achtertuin. Maar je kunt me nog steeds in het wild zien bloeien? Laten we dat zo houden! Stem op mij!

3. Madeliefje - Bellis perennis - ambassadeur Lodewijk Hoekstra

Iedereen kent mijn maagdelijk witte bloempjes met geel hart. Maar heb je wel eens gemerkt hoe bewegelijk ik ben? Met het vallen van de avond sluit ik mijn bloemhoofdjes, en bij het krieken van de dag open ik ze. Maar ik sluit ze ook als er regen op komst is. Net als jullie Nederlanders ben ik altijd goed voorbereid. Ik gebruik mijn bloembladen als paraplu om mijn stuifmeel en nectar droog te houden. En als de zon weer doorbreekt, sta ik weer te stralen. Kortom, mijn bloem is uw eigen buienradar, stem op mij stem op het madeliefje!



4. Paardenbloem - Taraxacum officinale - ambassadeur Yvette van Boven

Men noemt mij wel eens onkruid, de vloek van het gazon. Ik beschouw het als een geuzennaam. Geen barst te klein om in te ontkiemen. Ik wil niet opscheppen, maar in mijn koninkrijk gaat de zon nooit onder. Ik bloei over het gehele noordelijke halfrond. De zaden van mijn pluizenbol zeilden overal mee naartoe, met de wind en met de mens. Al heb ik eerlijk gezegd niet zoveel met paarden. Ik brul liever mijn Franse naam: dent-de-lion of het Duitse Löwenzahn, oftewel tanden van de leeuw! De Bataafse leeuw? Stem op mij!



5. Pinksterbloem - Cardamine pratensis - ambassadeur Amber Kortzorg

Steeds meer en steeds vroeger duik ik op! Met Pinksteren heeft mijn naam weinig meer van doen, maar als de jonge koeien er als de pinken bij zijn om de wei in te dansen sta ik al volop te bloeien. Met zachtroze bloemen sier ik in het voorjaar menig berm, weiland of slootkant. Die liefelijke kruisbloemen hebben ook zeker een oranje randje, of tipje moet ik zeggen. Mijn lievelingsvlinder is het oranjetipje dat maar al te graag bij mij op bezoek komt. Zo hang ik de wimpel uit. Stemmen=lief!