Muziek 11 augustus 2024

Het 3de deel uit de symfonie in D-groot van de Belgische Nederlander François Joseph Gossec (1734-1829) uitgevoerd door The London Mozart Players o.l.v. Matthias Bamert.

‘Cambridge 1963’ - muziek uit de speelfilm ‘The Theory of Everything’ (van de IJslandse componist Johánn Johánnsson).

‘They Fed the Sparrows Leftovers and Offered Grass to Scherfig’s Turtle’, muziek uit de film ‘Copenhagen Dreams’ gecomponeerd door de IJslander Johánn Johánnsson.