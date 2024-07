Mooiste libellen spreiden hun vleugels

Deze soort dankt zijn naam aan zijn unieke patronen op de vleugels. De viervlek heeft op de achtervleugels een donkere vlek in de basis en halverwege de voorranden. Andere libellensoorten hebben dit niet. De viervlek is, zoals je in de video van Rein Wijnands ziet, een uiterst actieve soort die vaak ver van water te vinden is om prooien te vangen. De soort kan heel ver trekken om nieuw paringswater te vinden. De uitvliegende jongen worden daarna in grote zwermen waargenomen.