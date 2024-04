Milieudefensie reageert op hoger beroep Shell

Door het handelen van Shell en andere fossiele bedrijven "zijn we op een kritiek punt gekomen", betoogt Milieudefensie tijdens het hoger beroep in de klimaatzaak tegen het olie- en gasbedrijf. De rechter is volgens de advocaat van Milieudefensie Roger Cox "het laatste bastion" om de leefomgeving en de rechtsstaat te beschermen. Shell heeft volgens hem het vertrouwen van de samenleving "stelselmatig beschaamd".