Milieu Centraal: kritische blik op thuisbatterijen

"De productie van het type thuisbatterijen dat wij veel zien, de LFP-batterij, kost veel energie en kritieke grondstoffen", stelt energie-expert Deborah Klaasen in een advies aan consumenten. "Wanneer veel huishoudens zo'n thuisbatterij kopen, zou dat een aanzienlijke belasting voor het milieu opleveren."

Toch ziet Milieu Centraal niet veel nadelen. Zo kunnen de gemiddelde thuisbatterijen op zonnige dagen nog steeds niet alle elektriciteit die 'over' is opslaan en wekken zonnepanelen in de winter vaak juist te weinig stroom op om de batterij volledig op te laden. Dat "beperkt het moer" van dit soort batterijen.