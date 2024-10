Maar liefst 41 libellensoorten in één ven

Het Grote Ven is op gebied van libellen een van de betere vennen van ons land. Er zijn hier in totaal namelijk wel 39 soorten waargenomen. Op een goede dag komt maarten soms wel 25 soorten tegelijk tegen. Tijdens de opnames vindt de vrijwilliger zijn 40e soort en hij laat weten dat hij na de opnames zelfs zijn 41e heeft gevonden! Dat is een ongekend aantal als je bedenkt dat er in heel Nederland slechts zo’n 70 soorten voorkomen.