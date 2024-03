Maak van je tuin of balkon een mussenparadijs (plus filmpje)

Eén van de belangrijkste dingen voor de mus is voedsel. De volwassen vogels eten vooral zaden. Die kun je gerust jaarrond voeren. Het liefst zaden en granen. Pindas en gekookt voedsel bederven namelijk snel. De jongen kunnen nog geen zaad verteren, maar de oudervogels weten dat. Ze eten de zaden zelf en houden zo meer tijd over om insecten voor hun jongen te vinden. Om ervoor te zorgen dat er voldoende insecten in je tuin zitten is het belangrijk inheemse beplanting te hebben. Denk bijvoorbeeld aan vrouwenmantel, maagdenpalm, lijsterbes, vuurdoorn of klimop.