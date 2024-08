Limonadewesp meest gezien tijdens Nationale Wespentelling

Na de limonadewespen werden zweefvliegen en de honingbij het meest geteld. Die groepen werden meegeteld omdat ze met wespen verward kunnen worden. De Aziatische hoornaar werd dit jaar in tien provincies geteld, in 2023 was dat alleen in Zeeland en Noord-Brabant. Dit bevestigt het beeld dat deze wesp aan een opmars in Nederland bezig is.