Leidse Ginkgo biloba verkozen tot Boom van het Jaar 2024!

De Ginkgo biloba werd in 1785 geplant en heeft sindsdien een prominente plek in de Leidse Hortus. Ondanks bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft deze boom het overleefd en staat hij symbool voor veerkracht en continuïteit. Wat de ginkgo nog specialer maakt, is dat het de laatste overlevende soort is van het Ginkgoaceae-geslacht, dat in de tijd van de dinosauriërs wereldwijd voorkwam. De boom in Leiden is de op een na oudste van Europa.