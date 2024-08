Landbouwminister houdt voorlopig vast aan bestaande stikstofmodel

Er gaan al langer stemmen op om een hogere drempel in te voeren, zodat verwaarloosbare stikstofneerslag kan worden genegeerd. Onderzoekers van TNO en de Universiteit van Amsterdam bevestigden woensdag dat de ondergrens van 0,005 mol per hectare per jaar die Aerius gebruikt niet wetenschappelijk onderbouwd is. Maar een alternatief dat wel onderbouwd is, hadden ze niet. Daarvoor zijn meer gegevens nodig, schrijven de onderzoekers.