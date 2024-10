Krokodil wekt opschudding op Bonaire

Op Bonaire is dinsdag een krokodil gespot. De gezaghebber van Bonaire, John Soliano, heeft woensdagochtend een persconferentie gegeven over het ongeveer 4 meter lange reptiel dat in zee rond het eiland is gesignaleerd. Krokodillen komen normaal niet voor op Bonaire. Een korte video van het dier is op het eiland viraal gegaan.