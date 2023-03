Krimpen van de veestapel, oceanen, weidevogels en alle overige onderwerpen

Op de grote VN-oceanenconferentie in New York is vorig weekend na meer dan 15 jaar onderhandelen een historisch akkoord gesloten. Met het verdrag (officieel de High Seas Treaty) is onder meer het beheer van zeereservaten geregeld. In 2030 moet minstens 30% van de zee beschermd gebied zijn. Op dit moment is ruim 1% van de internationale wateren beschermd. Naar verwachting zal het oceanenverdrag in 2025 geratificeerd zijn. We blikken terug met Steven Adolf, adviseur duurzame visserij.