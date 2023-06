Koeling kerncentrale Zaporizja in gevaar, verwoesting Oekraïense dam is ecocide

Alhoewel de reactoren al maanden stil liggen moeten deze nog wel gekoeld worden. Als dat langere tijd niet gebeurt kan nucleaire brandstof gaan smelten, waarschuwt het internationale atoomagentschap. Door het opblazen van de dam daalt het water in de Dnjepr bij de centrale met zo'n 5 centimeter per uur. Vanochtend vroeg stond het niveau op 16,4 meter. Als er geen water meer richting de centrale kan worden gepompt, is er nog een hoger gelegen vijver met koelwater. Hierin zit genoeg water voor enkele maanden. Directeur-generaal Rafael Grossi van IAEA heeft benadrukt de vijver met rust te laten omdat deze van vitaal belang is.

Water stroomt vanuit een waterreservoir naar de rivier Dnipro, richting de Zwarte Zee. De dam ligt ongeveer 60 kilometer ten oosten van de stad Cherson. Het gebied ten noorden van de Dnipro is in Oekraïense handen, het gebied ten zuiden van de rivier is in Russische handen. Gevreesd wordt voor grootschalige en gevaarlijke overstromingen. De Oekraïense gouverneur van de regio Cherson zei te verwachten dat het water "binnen vijf uur tot kritische hoogten zal stijgen" en heeft de evacuatie van mensen nabij de dam aangekondigd. Oekraïne gaat er vooralsnog van uit dat 16.000 mensen in die gebieden wonen, de Russische bezetter van 22.000.

De dam uit 1956 was 30 meter hoog en 3200 meter lang. Het grote reservoir levert water aan het schiereiland de Krim, dat in 2014 is geannexeerd door Rusland. Die watertoevoer kan in de problemen komen. De overstroming zou ook gevolgen kunnen hebben voor de situatie op het slagveld.

Ecocide in Oekraïne

Vervuilde rivieren en grondwater, bodems bezaaid met granaatscherven en mijnen, lucht verontreinigd door giftige emissies van gebombardeerde chemische fabrieken risico's van radioactieve besmetting, verwoeste natuurreservaten en verbrande bossen. De oorlog in de Oekraïne heeft een enorme milieuschade aangericht, die op de lange termijn gevolgen zal hebben voor de gezondheid en humanitaire hulp. Deze vorm van ecocide - de grootschalige beschadiging, de vernietiging of het verlies van ecosystemen - wordt internationaal nog niet gezien als misdaad.

Milieuramp

De verwoesting van de Kachovka-dam is de "grootste door mensen veroorzaakte milieuramp in Europa in tientallen jaren". Dat zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, die digitaal zijn opwachting maakte op een veiligheidsconferentie in Bratislava. Zelensky vergeleek de verwoesting van de belangrijke dam met de inzet van een massavernietigingswapen.

Bron: ANP, NOS en Le Monde