KNVB: neem toch de trein naar Parijs (en terug!)

Het voorbeeld dat voetbalbonden, clubs en spelers geven wordt gezien door miljoenen fans over de hele wereld. Fossil Free Football roept de KNVB dus op om die verantwoordelijkheid te nemen en voortaan de trein te nemen - of de bus - als een stad binnen een uur of zes zo te bereiken is.

Het Nederlands elftal vliegt vandaag naar Parijs voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. In plaats van in 3h10 minuten van Schiphol naar Gare du Nord te gaan op groene stroom, kiest de KNVB voor het vervuilende vliegtuig. Naar aanleiding van het IPCC-rapport is het duidelijk dat de uitstoot razendsnel omlaag moet om de kans op een leefbare aarde te behouden. Ook het voetbal moet daarin zijn verantwoordelijkheid nemen. Net als elke sector moet het zijn uitstoot omlaag brengen.

Fossil Free Football

Frank Huisingh, oprichter van Fossil Free Football: “Iedereen weet dat vliegen enorm vervuilend is en dat de treinverbinding met Parijs uitstekend is. Het is onbegrijpelijk dat de KNVB er dan toch voor kiest met het vliegtuig naar Parijs te gaan. Hiermee geeft de KNVB het verkeerde voorbeeld.” Vorig jaar spraken wij met Frank Huisingh over fossiel vrij voetballen. Luister hier naar het studiogesprek.

Verbod op reclames

Met de trein gaan in plaats van het vliegtuig is belangrijk, meer er kan en moet meer gebeuren om het voetbal te verduurzamen. Allereerst kan het voetbal, net als eerder gebeurde met tabak en alcohol, fossiele reclame verbieden. Het is moeilijk uit te leggen dat bonden en clubs van jonge spelers verwachten dat zij reclame maken voor bedrijven - van olie- en gasbedrijven tot vliegtuigmaatschappijen, autobedrijven die vooral SUVs verkopen en banken die veel in olie en gas investeren - die hun eigen toekomst verpesten. Ook het voetbal lijdt onder de klimaatcrisis: in extreme hitte of op een te droog of juist ondergelopen veld kun je niet spelen.

Stop met fossiele financiering

De vraag over fossiele sponsors is ook van toepassing op de KNVB: hoofdsponsor ING steekt helaas nog altijd veel meer geld in fossiele bedrijven dan in voetbal. In 2021 was dit 11 miljard euro, gemiddeld gaat het om 9 miljard euro per jaar. Daarmee jaagt de bank de klimaatcrisis verder aan en gaat het tegen alle adviezen van de VN en het Internationale Energie Agentschap in. Dit geld is ook hard nodig om de overstap naar hernieuwbare energie te financieren. Het zou goed zijn als de KNVB de ING oproept te stoppen met de fossiele financiering die een leefbare toekomst voor hun eigen leden bedreigt.

Meer lokale competities

Tot slot kan een andere voetbalkalender de uitstoot van het voetbal omlaag brengen. Steeds meer en grotere internationale toernooien organiseren leidt tot meer vliegreizen van fans en spelers en dus meer uitstoot. Kleinere en meer regionaal ingerichte competities maken het voor clubs en fans mogelijk om met de trein of bus naar uitwedstrijden en toernooien te reizen. De UEFA, FIFA en KNVB moeten hiermee aan de slag om de doelen (50% reductie in 2030) te halen. Zo’n competitie-indeling helpt ook overbelasting bij spelers te verminderen én maakt het voetbal toegankelijker voor fans.