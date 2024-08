Klimaatverandering: wereldwijd maken wetenschappers zich grote zorgen

"Ik hoop dat dit geluid helpt om mensen wakker te schudden en hen ertoe aanzet zich in te gaan zetten. Steeds meer wetenschappers doen dat", zegt Adam Aron, hoogleraar psychologie aan de University of California, in San Diego. Hij is mede-auteur van het onderzoek. Aron stelt dat overheden en bedrijven "loze beloften" doen die bagatelliseren dat er veranderingen nodig zijn om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.