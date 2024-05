Kamsalamanders leggen eitjes tussen dichtgevouwen blad

In de poeltjes naast de Diefdijk zijn volop plantjes te vinden waarvan de blaadjes zijn omgevouwen. Aan de manier waarop het blaadje is dichtgevouwen, kun je zien of het gaat om een kamsalamander of een kleine watersalamander. Door het aantal eitjes in de poel elk voorjaar te tellen, houden natuurbeheerders bij hoe het hier gaat met de soort. Daarnaast tellen ze ook het aantal larven als die er al zijn.