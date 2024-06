Kamer besluit: kippen niet ondersteboven vangen

Demissionair landbouwminister Piet Adema erkende vorige week in een debat tegen Ouwehand dat de regels in het voorstel van de Commissie minder streng worden. "Er komen wel wat extra eisen aan het vangen aan de poten, maar de maatregel wordt afgezwakt. Dat is voor ons ook een teleurstelling, want we hadden graag gezien dat er stevige maatregelen in dat pakket hadden gezeten."