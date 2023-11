Jelle Reumer: Bestaanszekerheid

Komende woensdag mag u gaan stemmen. De laatste weken zijn we overspoeld geraakt met alle goede bedoelingen van de overvloed aan partijen die ons land telt, de ene goede bedoeling nog goedbedoelder dan de andere. Een term die tijdens deze campagne met grote frequentie voorbijkwam is het begrip bestaanszekerheid. Veel mensen hebben last van een zekere mate van bestaansonzekerheid. Om de 40-jarige Loesje te citeren: bij die mensen is er aan het einde van hun geld nog telkens een beetje maand over.

Ons land telt behalve een kleine 18 miljoen mensen nog vele duizenden andere soorten dieren en planten; de mens is er maar één van. Hoe zit het eigenlijk, zo vroeg ik me af, met de bestaanszekerheid van al die andere soorten? Is het daarmee ook zo droevig gesteld? Wat hebben de grutto, de tureluur, het korhoen, de kievit, de kemphaan, de grote vuurvlinder, het gentiaanblauwtje, de purperreiger, het zeegras, de paling, de zeeprik, de haas en het konijn, de korenwolf, de noordse woelmuis, de eikel- en de hazelmuis, de kuif- en de veldleeuwerik , de patrijs en zo kan ik nog even doorgaan, wat hebben díe soorten voor bestaanszekerheid? Niet zo veel lijkt me, maar daar horen we de lijsttrekkers in hun debatten niet over. Wat kan Frans Timmermans betekenen voor de bestaanszekerheid van de grote vuurvlinder? En Caroline van der Plas voor die van de grutto? Hebben de natuur en de biodiversiteit überhaupt wel recht op bestaanszekerheid? Of is die per definitie ondergeschikt aan de luimen van de menselijke overbevolking?