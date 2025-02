Jachtvereniging staat twee zilvervossen af aan Stichting AAP

Sinds de inwerkingtreding van de Huis- en Hobbydierenlijst per 1 juli 2024 is het houden van zilvervossen verboden. De jachtvereniging mocht Yzma en Mazy echter houden, omdat de dieren voor het ingaan van deze lijst geboren zijn. Omdat de vereniging besloot om de dieren niet meer te gebruiken voor hun urine, kwam de weg vrij om hen op te vangen. Daarbij is ingestemd met de voorwaarde van AAP dat deze vossen in de toekomst niet vervangen mogen worden door nieuwe dieren.

Zilvervossen zijn zeldzame mutaties van de inheemse rode vos en geen aparte diersoort. Deze dieren worden vooral gefokt voor de pels, met name in China, Finland en in een paar andere landen in noordoost-Europa. In Nederland is het houden van zilvervossen voor bont al sinds 2008 verboden, maar mochten ze wel als huis- of hobbydier gehouden worden.