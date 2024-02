Indrukwekkende snavel van een grote kruisbek | Compilatie

In de compilatie staan een aantal beelden van grote kruisbekken die we in de loop van de tijd binnenkregen. Achtereenvolgens zijn de beelden van Erik Kruise, Sandra Teer en Rick 't Hart.

Het is een soort die je niet snel tegenkomt in Nederland: de grote kruisbek. Erik Kruise filmde dit mannelijke exemplaar in het Drents Friese Wold. De kenmerkende gekruiste snavel is duidelijk te zien.

De grote kruisbek (Loxia pytyopsittacus) lijkt erg op de kruisbek (Loxia curvirostra) die wel vaker in Nederland te zien is. Het verschil tussen de twee vinkachtigen zit vooral in de snavel. Die van de grote kruisbek is dikker en heeft een bollere vorm. Verder heeft de grote kruisbek een dikkere nek.

De mannetjes van de grote kruisbek zijn rood, maar de vrouwtjes hebben een heel andere kleur. Die zijn geelgroen.

Invasiejaren

De grote kruisbek broedt in Scandinavië en Rusland. In ons land komt het dier maar weinig voor en vrijwel alleen in de winter. Sommige jaren is het dier hier plots in grote getalen aanwezig, omdat er te weinig voedsel is in hun broedgebied.

Ze vliegen dan massaal naar het zuiden. In 2017 was er voor het laatst sprake van zo’n invasie. Die invasies komen niet vaak voor.

Zaden lospeuteren

De bijzondere snavel van de grote kruisbek, die gekruist is, is speciaal aangepast aan hun favoriete voedsel. Hij kan onrijpe zaden uit dennenappels peuteren. De vogel is gespecialiseerd in dennenappels van de grove den.