Indrukwekkende baltsdans van de brilduiker

De mannetjes en vrouwtjes van deze eendensoort zien er heel anders uit. De brilduiker dankt zijn naam aan de witte vlek tussen zijn oog en snavel die lijkt op een bril. Alleen de mannetjes hebben deze witte vlek. Ze hebben een groene kop, zwarte staart en rug met witte flanken en een wit onderlijf. Over de witte vleugel lopen fijne zwarte streepjes.

De vrouwtjes zien er heel anders uit. Ze zijn grijsbruin met een witte halsband en een bruine kop zonder witte brilvlek. Beide seksen hebben een grijze snavel, maar de snavel van het vrouwtje heeft een geel uiteinde. Door hun minder opvallende verenkleed zijn de vrouwtjes goed gecamoufleerd tijdens het broeden. Opvallend aan de brilduikers is hun gele oog. Hun Engelse benaming is daarom ook 'goldeneye'. Op onderstaande foto zie je twee mannelijke brilduikers met in het midden een vrouwtje.

Duiken naar voedsel

De brilduikers eten hoofdzakelijk waterdiertjes die te vinden in zoet of brak water. Dat zijn bijvoorbeeld mollusken, wormen, insecten(larven), kleine visjes en kreeftachtigen. In Nederland is de driehoeksmossel een van hun favoriete hapjes. Om het voedsel te vinden, duiken ze onder water en keren ze steentjes om. Ze vullen hun dieet aan met wat plantaardig voedsel zoals zaden en wortels.