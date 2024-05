In het Merkske staat de tijd stil voor planten

Maar ook de knolsteenbreek is zo’n soort. Het sieraad van de graslanden, noemt Sascha van der Meer van Floron het, met zijn witte bloemen. Deze plant stond wijds over Brabant verspreid, maar groeit nu eigenlijk alleen nog in het Merkske zoals hij vroeger in heel de provincie heeft gestaan. Vroeger kleurden veel graslanden wit dankzij deze plant, samen met de pinksterbloem. Nu heb je alleen nog een bolwerkje van deze soort in het Merkske en de Mortelen. Deze soort staat iets droger dan de karwijselie en zie je op plekken waar vroeger wel is beweid en gehooid, maar nooit bemest. Op plekken waar dat wel is gebeurd, zie je de knolsteenbreek dan ook niet meer. Deze wordt gelijk weggeconcurreerd door allerlei grassen en andere soorten. Het is een unicum dat hij hier bloeit en is kenmerkend van de topkwaliteit van deze hooilanden.