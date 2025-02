IFAW ontdekte 2.495 gesmokkelde dieren uit Latijns-Amerika

De onderscheppingen bevatten 69 verschillende diersoorten, waarvan 94 procent nog levend. In totaal werden amfibieën het meest verhandeld. Nederland onderschepte voornamelijk vogels. “Uit het rapport blijkt dat vogels en reptielen populair zijn bij fokkers en huisdiereigenaren,” zegt Ilaria Di Silvestre, Directeur Beleid & Belangenbehartiging voor Europa bij IFAW. “Handelaren kunnen deze diersoorten eenvoudig online verkopen, wat de illegale handel in wilde dieren in de hand werkt. We zagen schrijnende smokkelmethoden, zoals vogels verstopt in tandpastadoosjes en eieren die in panty's op de rug worden gebonden. De Europese vraag naar zeldzame en endemische soorten vormt niet alleen een ernstige bedreiging voor het welzijn van deze dieren, maar ook voor de biodiversiteit en stabiliteit van ecosystemen wereldwijd.”

IFAW identificeerde 34 inbeslagnames met in totaal 2.495 wilde dieren, gesmokkeld vanuit 18 Spaanstalige landen van het Amerikaanse continent. Dit blijkt uit een nieuw rapport van International Fund for Animal Welfare (IFAW) ‘Quick scan of illegal wildlife trade from Latin America to Europe’. Ruim een vierde van de inbeslagnames werd gevonden op Nederlandse bodem. Het onderzoek documenteerde de inbeslagnames en stroperij-incidenten zoals gerapporteerd in de media tussen 2017 en 2023.

Europese doorvoerhaven

De meeste onderschepte dieren waren afkomstig uit Colombia, Panama en Mexico. Vooral Duitsland, Nederland en Rusland waren populaire bestemmingen. Di Silvestre: “Het rapport geeft een beknopte momentopname van de betrokken diersoorten en mogelijke smokkelroutes naar Europa. Handelaren importeren volgens Europese handhavingsinstanties het merendeel van de illegale wilde dieren uit Hispano-Amerika via luchtvracht met gebruik van vervalste documenten. Een aantal onderscheppingen werden via Europa naar Azië vervoerd. Doorzendingen naar deze landen worden doorgaans nauwelijks gecontroleerd of onderschept. Dit duidt op een groter probleem waar Europa fungeert als doorvoerlocatie.”

Inconsistente wetgeving en handhaving

Criminelen die handelen in wilde dieren maken misbruik van mazen in de EU-wetgeving, beschrijft het rapport. Di Silvestre: “De geregistreerde handel vormt slechts het topje van de ijsberg. Veel illegale transporten worden namelijk niet ontdekt bij grenscontroles of worden niet in de media gerapporteerd. In een groot aantal EU-landen vallen veel diersoorten niet onder nationale wetgeving voor de bescherming van wilde dieren, waardoor er minder middelen beschikbaar zijn voor handhaving en straffen vaak lager zijn.

Ook viel slechts een kwart van de gedocumenteerde dieren onder de bescherming van Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren (CITES). Dit maakt wildlifesmokkel een laag-risico en hoog-winstgevende criminele activiteit. Om dit tegen te gaan zijn eenduidige wetgeving, gecentraliseerde databanken en gerichte bewustwordingscampagnes essentieel.”

Over IFAW

International Fund for Animal Welfare (IFAW) is een wereldwijde non-profit organisatie gericht op het behoud van dieren en de natuur. Wij zijn mensen met multidisciplinaire achtergronden, actief in meer dan 40 landen over de hele wereld. We redden dieren, rehabiliteren ze, en laten ze weer vrij in de natuur. Ook herstellen en beschermen we hun natuurlijke leefomgevingen.

De problemen die we aanpakken zijn urgent en ingewikkeld. We werken samen met lokale gemeenschappen, overheden, bedrijven en andere non-profit organisaties om wetenschappelijke en praktisch onderbouwde oplossingen te vinden voor het behoud van alle soorten.