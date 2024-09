Houtwesp, boek over pinguïns en alle overige onderwerpen

Het is inmiddels een bekend gezicht in veel natuurgebieden: ‘grote grazers’ zoals koeien of paarden die de natuurbeheerders helpen bij het openhouden van hun gebied. Maar in 1982 was dat idee nog revolutionair! Samen met Fokko Erhart, de schrijver van een nieuw standaardwerk over begrazing in het Nederlandse en het Vlaamse natuurbeheer, is Rob Buiter gaan kijken in de Veluwezoom, het gebied dat in ’82 de allereerste ‘grote grazers’ welkom heette.