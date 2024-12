Hoogste PFAS-concentratie rond Brabantse defensieterreinen

Defensie maakte eerder al bekend dat de grond op een aantal terreinen is vervuild, voornamelijk met de chemische stof PFOS die vroeger in blusschuim zat. PFOS, dat valt onder de verzamelnaam PFAS, breekt niet of nauwelijks af in het milieu en kan ook schadelijke effecten hebben op mensen. De stof is eveneens aangetroffen rond burgerluchthaven Rotterdam The Hague Airport, waar de bedrijfsbrandweer voorheen hetzelfde blusschuim gebruikte.