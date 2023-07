Hete kokkels

De hoge temperaturen hebben onder andere grote gevolgen voor het zeeleven. Zo maakt marien bioloog Katja Philippart van het NIOZ zich zorgen over de kokkels in de wadbodem. Met 18,5 graden was afgelopen maand de warmste juni die sinds 1861 is gemeten in de Waddenzee. Sowieso sneuvelt in de zeeën en oceanen het ene na het andere warmterecord.