Duikers komen kortsnuitzeepaardjes tegen in de Oosterschelde

Drie duikers maakten prachtige beelden van een zeldzame bezoeker in de Nederlandse wateren: het kortsnuitzeepaardje. Rob Dekker, Roland Hendriks, en Bas van der Zanden stuitten tijdens hun duiktochten op deze bijzondere zeewezens in de Oosterschelde. Dit is een van de weinige plekken in ons land waar deze diertjes in het wild te vinden zijn. In de video’s zie je hoe de zeepaardjes rustig door het water zweven en zich met de sterke grijpstaart vasthouden aan zeegras en andere onderwaterplanten.