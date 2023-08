Het Gat van Berend Boer: hotspot voor libellen

Het gat ligt op een open plek tussen de bomen, beschikt over veel en verschillende soorten waterplanten, en kent een goede waterkwaliteit. Dat zijn de ideale omstandigheden voor het leefgebied van de libel. Het grootste deel van hun leven zijn libellen namelijk larven. Het is daarom belangrijk dat het water waarin de larven opgroeien van goede kwaliteit is en dat er genoeg waterplanten zijn om zich in te nestelen.

Afhankelijk van het geslacht en leeftijd zitten er rode, gele of bruinrode vlekken op het zwarte achterlijf; maar het zevende segment is altijd geelgekleurd. Maar let op, want de venwitsnuitlibel heeft ook een gele vlek op het achterlijf. Je kunt de twee soorten van elkaar onderscheiden doordat de vlek van de venwitsnuitlibel minder groot en fel is, dan die van de gevlekte witsnuitlibel. Daarnaast is de gevlekte witsnuitlibel de grootste onder de witsnuitlibellen. De volwassen gevlekte witsnuitlibel kan wel 39 millimeter worden.